Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение клуба отпустить Малкома в олимпийскую сборную Бразилии.

«Малкома, конечно, будет не хватать. Он провёл отличную подготовку, прошёл два сбора. Но такие матчи, как на Олимпиаде, бывают раз в жизни, поэтому клуб пошёл ему навстречу. Желательно, чтобы вернулся в Петербург здоровым и с победой», — сказал Семак.

Тренер добавил, что игра за Суперкубок России уже не влияла на позицию Малкома в олимпийской сборной. Кроме того, не было никакого форсирования подготовки перед Играми в Токио: бразилец полноценно отработал оба сбора.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио будут проходить в период с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться еще в прошлом году, но были перенесены из-за всемирной пандемии коронавируса.