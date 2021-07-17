Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн стал техническим директором московского «Локомотива».

«Цорн — сотрудник клуба. Должность — технический директор. Его функции обширны», — сказал «Спорт-Экспрессу» представитель клуба.

Цорн будет помогать Ральфу Рангнику, который ранее возглавил департамент по спорту и развитию клуба. Как сообщает источник, специалист будет осуществлять координацию между тренерскими штабами всех команд в системе «железнодорожников». Кроме того, через него будут проходить все потенциальные трансферы клуба.

Сегодня, 17 июля, Цорн присутствовал на матче «Локомотива» с «Зенитом» за Суперкубок России. Игра проходила в Калининграде и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:0.

Напомним, с мая 2019 года по июль 2020-го Цорн занимал должность генерального директора»Спартака». Затем его сменил Шамиль Газизов, проработавший в клубе около полугода.