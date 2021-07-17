Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал комментарий после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России.

В «Инстаграме» сине-бело-голубых появилось видео, на котором Азмун на русском языке говорит: «Я устал. Очень жарко, уф. Уф, было очень жарко».

Напомним, матч состоялся в Калининграде на одноименном стадионе, «Зенит» победил со счетом 3:0. По голу забили Азмун, Далер Кузяев и Александр Ерохин.

Следующий матч «Зенит» проведет на выезде против подмосковных «Химок» в рамках первого тура чемпионата России. Игра состоится в субботу, 24 июля.