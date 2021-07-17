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  • 01:56,  18 июля 2021
Фигурное катание
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Фигуристка Косторная показала стройную фигуру в купальнике

Фигуристка Косторная показала стройную фигуру в купальнике
Алена Косторная. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На своей странице в «Инстаграме» она показала, отдыхает на пляже в Сочи.

«Короткий отпуск», — написала фигуристка и показала серию снимков в полосатом купальнике.

Напомним, минувший сезон Косторная провела в академии «Ангелы Плющенко», где тренировалась под руководством Сергея Розанова. Из-за проблем со здоровьем спортсменка выступила лишь на двух турнирах, а затем объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе.

В январе 2020 года Косторная выиграла чемпионат Европы. Так как в минувшем сезоне турнир не проводился из-за пандемии коронавируса, она остается действующей чемпионкой.

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