Фигуристка Косторная показала стройную фигуру в купальнике

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На своей странице в «Инстаграме» она показала, отдыхает на пляже в Сочи.
«Короткий отпуск», — написала фигуристка и показала серию снимков в полосатом купальнике.
Напомним, минувший сезон Косторная провела в академии «Ангелы Плющенко», где тренировалась под руководством Сергея Розанова. Из-за проблем со здоровьем спортсменка выступила лишь на двух турнирах, а затем объявила о возвращении в группу Этери Тутберидзе.
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