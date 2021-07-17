Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал завоевание Суперкубка России. Сегодня, 17 июля, сине-бело-голубые разгромили московский «Локомотив» со счетом 3:0.

На своей странице в «Инстаграме» Ловрен опубликовал фотографию с трофеем. «Коллекция растет. Bот почему я пришел сюда. Молодцы, ребята», — написал хорват.

Напомним, Ловрен не попал в стартовый состав на сегодняшний матч, но вышел на замену во втором тайме. Он позже остальных начал предсезонную подготовку с командой, поскольку выступал за сборную Хорватии в плей-офф Евро-2020.

Матч с «Локомотивом» состоялся в Калининграде на одноименном стадионе. В составе победителей по голу забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.