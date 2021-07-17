Пилот «Уильямса» Джордж Расселл оштрафован на три позиции на стартовой решетке воскресной гонки этапа Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне.

Об этом сообщает официальный сайт FIA. После финиша спринтерской гонки, которая проводилась впервые в истории, судьи вызвали Рассела и пилота «Феррари» Карлоса Сайнса для расследования их столкновения на первом круге. По итогам рассмотрения инцидента Расселл был признан виновным в создании аварийной ситуации на трассе. За это он наказан потерей трех стартовых позиций.

Кроме того, британскому гонщику добавили один балл штрафа в суперлицензию.

В спринте Расселл финишировал девятым, но из-за наказания потерял место в первой десятке на старте. Он начнет завтрашнюю гонку 12-м.