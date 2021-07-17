«Зенит» завоевал Суперкубок России, Макс Ферстаппен выиграл спринт в Сильверстоуне. Эти и другие новости за 17 июля — в традиционном дайджесте Nevasport.

«Зенит» выиграл Суперкубок России

Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России, разгромив московский «Локомотив» со счетом 3:0. Игра проходила в Калининграде, в составе победителей по голу забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. Для Сергея Семака этот трофей стал шестым с «Зенитом».

Ферстаппен выиграл первый спринт в Формуле-1

Сегодня в Сильверстоуне состоялась первая спринтерская гонка в рамках этапа Гран-при Формулы-1. Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, завтра он будет стартовать с первой позиции. Второе место занял Льюис Хэмилтон, третье — Валттери Боттас. Оба гонщика выступают за «Мерседес».

Ласицкене выиграла турнир в Финляндии

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, одержала победу на международном турнире в Лапинлахти (Финляндия). Ласицкене преодолела высоту 1,92 метра. Уже в статусе победительницы она трижды попыталась взять планку на 1,97 м, но потерпела неудачу.

Гилерме может уйти из сборной России

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме не исключает, что больше не сыграет за сборную России. По мнению футболиста, он уже не нужен команде, потому что появились сильные молодые вратари — Александр Максименко и Матвей Сафонов.

Оливье Жиру стал игроком «Милана»

Милан» официально объявил о трансфере нападающего Оливье Жиру. До этого футболист выступал за лондонский «Челси», с которым выиграл Лигу чемпионов.