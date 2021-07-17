В Сильверстоуне (Великобритания) продолжается десятый этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 18 июля, состоится основная гонка уик-энда, старт будет дан в 17:00 по московскому времени.

Британский этап Гран-при проходит в новом формате: днем ранее впервые в истории «королевских гонок» состоялся спринт, победителем которого стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Он и займет лучшую позицию на стартовой решетке воскресной гонки. С первого ряда с ним будет стартовать Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а его напарник Валттери Боттас займет третью позицию.

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл в спринте стал девятым, но из-за контакта с Карлосом Сайнсом был оштрафован на три позиции. Сегодня он уйдет в гонку 12-м.