Российский боец Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса в четвертом раунде. Махачев применил удушающий прием. Главный бой турнира UFC Vegas 31 прошел в ночь с 17 на 18 июля (мск) в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Благодаря сегодняшней победе, Махачев вышел на серию из восьми побед подряд.

Напомним, ранее на турнире состоялся поединок предварительного карда UFC Vegas 31 между представителем Казахстана Сергеем Морозовым и немцем Халидом Таха. Оба бойца выступают в легчайшем весе. По итогам 3-раундового противостояния победу в бою одержал Сергей Морозов единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.