Британский футбольный клуб «Ливерпуль» планирует заключить новое соглашение с 28-летним бразильским вратарём Алисоном Бекером.

По информации инсайдеров, переговоры между «Ливерпулем» и Алисоном находятся на заключительной стадии. На данный момент стороны согласовывают последние детали, и о контракте будет объявлено в ближайшие дни. Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Напомним, что Алисон Бекер перешел в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы» за 62,5 млн евро. Текущий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне голкипер принял участие в 42 матчах во всех турнирах, где отметился одним голом и десятью «сухими» играми.