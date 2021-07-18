Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте сделал предложение своей девушке на домашнем стадионе мадридского клуба «Ванда Метраполитано». О радостном событии футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«Нет лучшего спутника в жизни», — подписал видео Льоренте.

В видеоролике запечатлен момент, как происходил момент вручения кольца и радостные эмоции возлюбленной Льоренте после предложения. Девушка футболиста с гордостью продемонстрировала новое кольцо.

Напомним, в прошедшем сезоне Маркос Льоренте принял участие в 45 матчах за мадридский «Атлетико», где отметился 13 голами и 12 результативными передачами. На чемпионате мира 2020 в составе сборной Испании футболист дважды выходил в стартовом составе и дважды выходил на замену.