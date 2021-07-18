Французский форвард Оливье Жиру обратился к болельщикам итальянского клуба «Милан» после объявления трансфера футболиста в стан красно-чёрных. Соответствующий пост футболист разместил в Твиттере.

«Привет, болельщики «Милана»! Очень горжусь, что имею итальянское происхождение, и с нетерпением жду начала этого захватывающего приключения вместе с вами. Спасибо Ивану Газидису, которого я так давно знаю, Паоло Мальдини, Фредерику Массаре и мистеру Пиоли за приём! Вперёд, «Милан»!» — написал Жиру.

Напомним, накануне, 17 июля, «Милан» официально объявил о подписании контракта с французским нападающим. Сумма трансфера составила 1 млн евро, соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Жиру будет выступать за миланский клуб под 9 номером.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Челси», где Оливье Жиру принял участие в 31 матче и отметился 11 забитыми мячами.