Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал отсутствие второй ракетки мира Даниила Медведева на предолимпийских сборах в Южно-Сахалинск. По словам Тарпищева, у теннисиста возникли проблемы с оформлением визы.

«У нас были две проблемы. Обе визового характера. Павлюченковой и Медведеву пришлось буквально «на флажке» получать визы. И если Настя сделала это 13 июля, то Даниил только 16-го. Потому он не приехал на сбор, а готовился по индивидуальной программе. Конечно, ему будет сложнее, у него на акклиматизацию и завершающую подготовку останется только пять дней уже в Токио», — цитирует Тарпищева официальный сайт ФТР.

Тарпищев также отметил, что федерация разработала методические рекомендации для оптимальной подготовки спортсменов к турнирам в климатической зоне Японии. В соответствии с рекомендациями, на акклиматизацию организма спортсменов потребуется 12 дней.

Также глава ФТР отметил, что у Анастасии Павлюченковой небольшое повреждение, поэтому она работала на сборе «в щадящем режиме по специальной программе».