Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала новую «сторис» на своей странице в Instagram, на которой Андрей Рублев и Карен Хачанов сидят на креслах в ожидании результатов ПЦР-теста.

«На месте», «Котики ждут результатов ПЦР-теста», — написала Веснина.

Напомним, накануне сборная России по теннису прилетела в Токио на Олимпийские игры. Ранее национальная команда практически в полном составе – Даниил Медведев пропусти сборы из-за проблем с оформлением визы, находилась в Южно-Сахалинске на тренировочном сборе.

Россию на Олимпиаде представят: Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На данный момент на территории Японии продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация, в некоторых префектурах Токио введен режим ЧС, так как суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек.