Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о реакции бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на проведенный бразильцем Тиаго Мойзесом тейкдауном.

«Устроил ли мне после этого Хабиб какой-то треш-ток в углу? Нет. Он просто сказал мне, что я слишком расслабился. Но я не думал, что Тиаго попытается провести против меня тейкдаун», — сказал Махачев в ходе пресс-конференции журналистам.

Напомним, Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса в четвертом раунде. Боец применил удушающий прием. Главный бой турнира UFC Vegas 31 прошел в ночь с 17 на 18 июля (мск) в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Благодаря сегодняшней победе, Махачев вышел на серию из восьми побед подряд.