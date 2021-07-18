Менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сказал, что хотел бы увидеть бой между россиянином Исламом Махачевым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Когда Макгрегор вернётся, я хочу посмотреть, как Ислам Махачев ломает ему шею, а не ногу», — написал Абдель-Азиз на своей странице в Твиттер.

Напомним, Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса в четвертом раунде. Боец применил удушающий прием. Главный бой турнира UFC Vegas 31 прошел в ночь с 17 на 18 июля (мск) в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Благодаря сегодняшней победе, Махачев вышел на серию из восьми побед подряд.

В ночь с 10 на 11 июля также в Лас-Вегасе прошел бой между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Порье одержал второй подряд технический нокаут над ирландским бойцом, после того как Макгрегор сломал голеностоп.