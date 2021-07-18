Капитан сборной Японии по футболу Мая Есида призвал местные органы власти отменить запрет на допуск болельщиков на стадионы во время проведения Олимпийских игр в Токио.

«Я думаю, что на проведение этих Олимпийских игр пойдет много денег налогоплательщиков. Несмотря на это, болельщики не могут прийти на стадионы и наблюдать за соревнованиями. Поэтому возникает вопрос, для кого и для чего проводятся Игры. Конечно, спортсмены хотят выступать перед болельщиками. Очень надеюсь, что вопрос (с запретом) пересмотрят», – сказал Есида.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На данный момент на территории Японии продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация, в некоторых префектурах Токио введен режим ЧС, так как суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек. Так, например, соседних с Токио префектурах Канагава, Тиба, Сайтама, а также на Хоккайдо и в Фукусиме соревнования пройдут и без японских зрителей.

На стадионы в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока будет допущено не более 50% от вместимости стадиона, но не более 10 тысяч человек.