Допинг-пробы «Б» двух членов сборной России по академической гребле Никиты Моргачева и Павла Сорина оказались положительными. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

По словам Свирина, внесоревновательные пробы, взятые 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции, дали положительный результат у Моргачева и Сорина. В пробах был обнаружен мельдоний. В июне гребцы были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, однако в итоговом составе ОКР их уже нет.

Ранее также стало известно, что Федерация гребного спорта России (ФГСР) отозвала мужскую парную четверку с Олимпийских игр.