Допинг-пробы «Б» двух членов сборной России по академической гребле Никиты Моргачева и Павла Сорина оказались положительными. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
По словам Свирина, внесоревновательные пробы, взятые 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции, дали положительный результат у Моргачева и Сорина. В пробах был обнаружен мельдоний. В июне гребцы были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, однако в итоговом составе ОКР их уже нет.
Ранее также стало известно, что Федерация гребного спорта России (ФГСР) отозвала мужскую парную четверку с Олимпийских игр.
«У нас позавчера пришли результаты пробы «Б» спортсменов. Понимаем, что два спортсмена, которые отобрались на Игры, выступить уже не смогут. Пробы «Б» положительные – это никакая не ошибка. Плюс ко всему сейчас команда готовилась в Москве. Мы понимаем, что конкурентоспособной команды на Играх не будет. А ехать статистами и замыкать, занимать последнее место, при том, что мы рассчитывали на хорошее место, федерация посчитала, что это неправильно».
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