Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио. Ранее стало известно, что допинг-пробы «Б» российских гребцов Никиты Моргачёв и Павла Сорина оказались положительными.

В заявлении Федерации гребного спорта говорится, что тренерский совет ФГР «глубоко проанализировал» результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришел к выводу, что уровень их мастерства не соответствует олимпийским стандартам. В связи с чем с участия в Олимпийских играх будет снята вся четверка гребцов, включая Сорина и Моргачева.