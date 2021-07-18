Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио. Ранее стало известно, что допинг-пробы «Б» российских гребцов Никиты Моргачёв и Павла Сорина оказались положительными.
В заявлении Федерации гребного спорта говорится, что тренерский совет ФГР «глубоко проанализировал» результаты тренировок двух потенциальных запасных и пришел к выводу, что уровень их мастерства не соответствует олимпийским стандартам. В связи с чем с участия в Олимпийских играх будет снята вся четверка гребцов, включая Сорина и Моргачева.
«Учитывая эти и другие важные факторы, как невозможность должным образом провести заключительный этап подготовки спортсменов этого экипажа к Олимпиаде, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат на предстоящих соревнованиях, руководство Федерации с тяжелым сердцем приняло решение о снятии экипажа с соревнований», — объявили в Федерации гребного спорта России.
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