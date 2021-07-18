Тренер команды сербского теннисиста Новака Джоковича и бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич стал первым хорватом в истории, включенный в Международный зал теннисной славы.

На данный момент, бывший хорватский теннисист остаётся единственным победителем в истории Уимблдона, получивший право участвовать в турнире благодаря уайлд-кард. В то время теннисист занимал 125-ю строчку в мировом рейтинге.

За свою карьеру Горан Иванишевич одержал 21 победу на турнире. Он трижды доходил до финального матча Уимблдона, дважды уступая Питу Сампрасу из США, и один раз Андре Агасси, также из США. Начиная с 2010 года, Иванишевич начал активно заниматься тренерской деятельностью. Он работал с Марином Чиличем, Томашом Бердыхом и Милошем Раоничем. С 2019 года Горан Иванишевич является тренером в команде первой ракетки мира Новака Джоковича.