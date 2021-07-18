Олимпийский комитет России провел экскурсию по номерам, в которых в скором времени будут жить участники Олимпийских игр из России.

Олимпийский комитет проводит экскурсию по номерам наших спортсменов. Видео: Инстаграм ОКР pic.twitter.com/mGQ7i663cE — Великий Твитсби (@greattvetor) July 18, 2021

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На данный момент на территории Японии продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация, в некоторых префектурах Токио введен режим ЧС, так как суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек.

Так, например, соседних с Токио префектурах Канагава, Тиба, Сайтама, а также на Хоккайдо и в Фукусиме соревнования пройдут и без японских зрителей.

На стадионы в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока будет допущено не более 50% от вместимости стадиона, но не более 10 тысяч человек.