Российский футбольный клуб «Краснодар» достиг практически полной договоренности с немецкой «Гертой» о трансфере нападающего Джона Кордобы.

Сообщается, что в ближайшие дни форвард прибудет в Краснодар для прохождения медицинского осмотра, после которого будет подписан контракт. По оценке портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего футболиста на рынке равняется 15 млн евро.

В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за «Герту» в Бундеслиге, где забил девять мячей. Кордоба является воспитанником клуба «Энвигадо». За всю карьеру он также выступал за «Эспаньол», «Гранаду», немецкие клубы «Майнц» и «Кёльн».

Напомним, в сезоне 2020/21 «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В 30 турах команда смогла набрать 41 очко, отстав от еврокубковой зоны на 12 очков. По ходу сезона «Краснодар» сменил главного тренера — коллектива возглавил Виктор Гончаренко, до этого работавший в московском ЦСКА.