В России по данным на воскресенье, 18 июля, выявлено 25 018 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране составило 5 958 133 человека.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 764 человек. Выписаны по состоянию здоровья — 18 886 человек.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 159 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 148 419 жителей России, еще 5 341 231 человек благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило — 4357. В Санкт-Петербурге – 1941 человек оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области число зараженных держится примерно в одном диапазоне, 2554 случаев выявлено за последние 24 часа.