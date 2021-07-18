Итальянский вратарь и голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме имеет большие шансы на получение «Золотого мяча»:

«На мой взгляд, Доннарумма точно может стать обладателем «Золотого мяча». За его качества и за то, что он продемонстрировал, Джанлуиджи может получить эту награду», — сказал Буффон.

По словам Буффона, когда в молодом возрасте ему часто доводилось слышать, что он может стать вторым великим вратарем после Льва Яшина. Однако молодой голкипер не соглашался с этим мнением, отвечая, что пока он молод, он способен превзойти великого вратаря. По мнению Буффона молодость – лучшее время, чтобы стремиться к большему.

«Доннарумма обязательно должен стремиться к этой награде», — отметил он.

Напомним, 11 июля сборная Италии обыграла сборную Англии в финале Евро-2020 и взяла титул чемпионов Европы. Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим футболистом турнира.