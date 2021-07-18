Федерация гребного спорта России предложила нескольким спортсменам пройти проверку на полиграфе после полученных положительных результатов на допинг-пробы «Б» Никиты Моргачёва и Павла Сорина.

Ранее в крови российских гребцов был обнаружен мельдоний. Оба спортсмена должны были ехать на Олимпийские игры в Токио.

«Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование и все согласились. Пока проводим расследование в рамках федерации. Речь идёт о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачёва 26 мая брали тест, он был чистый», — заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

По его словам, сейчас федерация занимается вопросом положительных допинг-проб. После Олимпийских игр будет предложено пройти полиграф-тестирование всем от персонала, который находился на том мероприятии до спортсменов.