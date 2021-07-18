Российская теннисистка Елена Веснина в составе теннисной сборной прибыла в расположение олимпийской деревни в Токио. Спортсменка поделилась впечатлениями от перелета в «сторис» на своей странице в Instagram.

«Добрались до олимпийской деревни спустя шесть часов после прилёта. Пока двоякие ощущения», — сказала Веснина.

Ранее национальная команда, кроме первой ракетки России Даниила Медведева, находилась в Южно-Сахалинске на тренировочном сборе.

Напомним, накануне сборная России по теннису прилетела в Токио на Олимпийские игры. Ранее национальная команда практически в полном составе – Даниил Медведев пропусти сборы из-за проблем с оформлением визы, находилась в Южно-Сахалинске на тренировочном сборе.

Россию на Олимпиаде представят: Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Елена Веснина — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро (2016 год) в парном разряде, где теннисистка выступала с Екатериной Макаровой. В Токио Веснина сыграет с Вероникой Кудерметовой.