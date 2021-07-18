Экс-президент московского клуба «Локомотив» Ольга Смородская раскритиковала действия руководства клуба после матча Суперкубка-2021. По ее мнению, прошедшая в Калининграде встреча показала, что в московском «Локомотиве» сделаны безумные назначения, а в самой команде — полный «раздрай».

«Очень мне не понравился «Локомотив», очень. Что-то не так с ним происходит, при том это не вина Марко Николича – это мое глубокое убеждение. У него нет состава, у него полный раздрай в команде. Ужас какой-то! Эти безумные назначения сделаны, ужас. Время есть, да, но они плохо работают на трансферном рынке, у них какие-то завиральные идеи насчет молодежи. Ну, поставьте школьников, пусть играют школьники! Нет молодежи, во всей России не вырастили», — заявила Ольга Смородская.

Напомним, накануне «Зенит» обыграл московский «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России -2021. Матч проходил в Калининграде на одноимённом стадионе и завершился победой «сине-бело-голубых» с разгромным счетом 3:0.