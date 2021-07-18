Президент союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка прокомментировал провалы некоторых команд на Евро-2020. По словам Лички, без базовых принципов игры невозможно надеяться на успех. В первую очередь команду должно отличать умение начать атаку от своих ворот под давлением.

«Если не можешь сделать это, то лучше вообще не ехать на такие турниры. Затем перевод мяча в атаку. Правильная реакция на потерю и отбор мяча. Правильное расположение игроков в высоком, среднем и низком блоках», — сказал он.

На вопрос о том, кто, по его мнению, не выполнил базовые принципы, Личка ответил, что Россия и Турция:

«Кто показал доисторическую игру? Турция и Россия. Вторые удивили меня сильнее, потому что после чемпионата мира я думал, что они на подъёме. У них определённо больший потенциал, чем то, что они показали на Евро», — заметил он.

По словам чешского специалиста, он может понять, почему играют плохо Северная Македония или другие маленькие и бедные страны. Он отметил, что Россия позорно действовала в матче с Данией. Внезапно оказалось, что игры россиян недостаточно, особенно в обороне и при потере мяча.