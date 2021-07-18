Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о первых впечатлениях после прибытия в Токио.

«Безусловно, как и перед любыми соревнованиями, присутствует предстартовое волнение. Конечно, проведение ОИ — это большое достижение для всего спортивного сообщества. Вступив на территорию аэропорта в Токио, все наши спортсмены ощущают себя полноценными олимпийцами», — сказал Поздняков.

По словам президента ОКР, все спортсмены в Токио будут заниматься по своему плану. Главная задача национальной сборной — акклиматизироваться и начать тренировочный процесс.

«Что касается собраний, то мы будем собираться по приятным случаям — когда пойдут первые медали. В том числе в целях безопасности, чтобы минимизировать контакты», — отметил он.

Поздняков также отметил исторический контекст Игр. Ограничения и коронавирус могут серьёзно повлиять на результаты участников Олимпиады, однако он пообещал, что спортсмены достойно пройдут весь путь.