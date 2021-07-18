Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, чего ожидает от предстоящих Олимпийских игр. Напомним, Хачанов сыграет в одиночном разряде и в паре с Андреем Рублёвым.

«Олимпиада – это особенный турнир для меня и моей страны. Я помню, как в детстве смотрел зимнюю Олимпиаду, летнюю Олимпиаду. Мы с родными сидели перед телевизором и болели за наших. Этот образ до сих пор у меня перед глазами», — сказал Хачанов в интервью Международной теннисной федерации (ITF).

По словам теннисиста, в прошлый раз, когда он был в Токио на юниорском турнире, ему очень понравился город.

«В профессиональной карьере я в Токио не выступал, но думаю, что турнир будет очень хорошо организован», — отметил Хачанов.

Напомним, накануне сборная России по теннису прилетела в Токио на Олимпийские игры. Ранее национальная команда практически в полном составе – Даниил Медведев пропусти сборы из-за проблем с оформлением визы, находилась в Южно-Сахалинске на тренировочном сборе.

Россию на Олимпиаде представят: Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.