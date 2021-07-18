Теннисисты сборной России пришли в недоумение, увидев условия проживания в олимпийской деревне в Токио. В частности, спортсмены отметили, что номер, в котором будет жить Карен Хачанов, имеет низкие потолки – голова Хачанова буквально упирается в потолок комнаты. К тому же, спортсмены посетовали на отсутствие мыла в ванных комнатах.

«Мыла нет», — сообщили теннисисты в один голос теннисисты на ролике, опубликованном на странице в Instagram у Елены Весниной. «Карен Хачанов задает вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще», — дополнила Веснина.

Веснина также отметила, что места жительства команда добирались около 6 часов.

«Условия, конечно…», — отметила теннисистка Анастасия Павлюченкова за кадром.

Напомним, Россию на Олимпиаде представят теннисисты Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.