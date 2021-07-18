Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал допинговое дело гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина.

«Со спортивной точки зрения решение в отношении гребцов понятно и логично, с точки зрения олимпийской команды этот случай не добавил позитива, а скорее негативно повлиял на имидж российского спорта. Это меня очень расстраивает. Что касается самой проблемы, каждый из тех, кто подозревается, имеет право быть услышанным и дать свои комментарии», — сказал Станислав Поздняков.

Напомним, допинг-пробы «Б» дали положительный результат на наличие в теле Моргачева и Сорина мельдония. В июне гребцы были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, однако в итоговом составе ОКР их уже нет. Ранее также стало известно, что Федерация гребного спорта России (ФГСР) отозвала мужскую парную четверку с Олимпийских игр.