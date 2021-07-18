Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов решил эффектно поддержать российских олимпийцев перед грядущими Играми в Токио. Видео с поддержкой спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья, считанные дни остались до Олимпиады в Токио, поддерживаем наших спортсменов, нашу команду. Ну и сами остаёмся в форме», — сказал Немов, совершив стойку на руках со словами «стоим за землю русскую».

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. На данный момент на территории Японии продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация, в некоторых префектурах Токио введен режим ЧС, так как суточный прирост новых случаев держится на отметке выше 1 тыс. человек. Так, например, соседних с Токио префектурах Канагава, Тиба, Сайтама, а также на Хоккайдо и в Фукусиме соревнования пройдут и без японских зрителей.

На стадионы в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока будет допущено не более 50% от вместимости стадиона, но не более 10 тысяч человек.