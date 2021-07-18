Полиция Японии арестовала гражданина Узбекистана Давронбека Рахматуллаева, сообщает Kyodo. Его подозревают в изнасиловании японки на Национальном стадионе в Токио, где состоятся церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

Рахматуллаев обеспечивал питанием представителей прессы. Вместе с одной из девушек, которая организует Олимпиаду-2020, он посмотрел репетицию церемонии закрытия Игр. После этого мужчина предположительно изнасиловал японку. На следующий день она написала заявление в полицию. Рахматуллаев, живущий в Японии с 2014 года, отрицал обвинения и заявил, что девушка не сопротивлялась.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.