Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн всё-таки перейдёт в «Манчестер Сити», утверждает журналист Николо Скира в Твиттере. Форвард уже согласовал с «горожанами» пятилетний контракт, до лета 2026 года, с зарплатой около 14 миллионов фунтов стерлингов в год.

Стоимость трансфера должна составить порядка 160-170 миллионов евро.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» почти всю профессиональную карьеру, за исключением нескольких аренд в клубы низших дивизионов. При этом он всё ещё не выиграл ни одного командного трофея.

В сезоне-2020/21 капитан сборной Англии провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей и забил 33 мяча во всех турнирах. В АПЛ он с 23 мячами в третий раз в карьере стал лучшим бомбардиром.

С национальной командой Кейн дошёл до финала Евро-2020, где англичане уступили Италии (1:1, пенальти 2:3).