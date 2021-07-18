Полузащитник ЦСКА Никола Влашич всё-таки покинет клуб в летнее трансферное окно. По данным Tuttosport, хавбека сборной Хорватии арендует «Милан» с обязательным выкупом в конце сезона. Армейцы рассчитывают на трансфер в размере 30 миллионов евро.

Пока сумма трансфера остаётся камнем преткновения: в отступных Влашича прописано 30 миллионов, «Милан» же предлагает только 25.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 11 голов в 26 матчах РПЛ-2020/21.