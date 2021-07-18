Лидер общего зачёта «Формулы-1» Макс Ферстаппен («Ред Булл») и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») попали в аварию уже на первом круге «Гран-при Великобритании».

На девятом повороте Хэмилтон пошёл в атаку на обладателя поул-позишн Ферстаппена и задел своим левым передним колесом левое заднее у соперника.

Болид «Ред Булла» развернуло и швырнуло в стену. Ферстаппен смог самостоятельно покинуть болид, но тут же отправился на медобследование. Гонка для него закончилась. «Мерседес» также получил повреждения, но смог продолжить гонку после быстрого пит-стопа.