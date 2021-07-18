«Кристалл» стал чемпионом Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. В финальном матче клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Брагу» из Португалии со счётом 6:3.

В составе «Кристалла» два мяча забили Маурисиньо и Дмитрий Шишин, по одному голу провели Егор Ремизов и Артур Папоротный. У проигравших отличились Рафаэл Падилья, Леонарду Мартиньш и Фелипе Да Силва.

Для «Кристалла» это вторая победа подряд и четвёртая в истории. Ранее клуб завоёвывал трофей в 2014, 2015 и 2020 году. Это рекорд турнира, разыгрываемого с 2013 года. Примечательно, что до этого года «Кристалл» делил лидерство как раз с «Брагой», которая выигрывала трофей три года подряд — в 2017, 2018 и 2019 году. При этом 2020-м она снова дошла до финала, где также уступила «Кристаллу» (3:3, пенальти 0:1).