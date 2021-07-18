Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Павел Могилевец продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», сообщает пресс-служба клуба. 28-летний хавбек заключил контракт сроком на два сезона. Он будет играть в составе новичка РПЛ под номером 18.

Напомним, что в межсезонье нижегородцев возглавил бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков.

Сезон-2020/21 Могилевец провёл в составе «Химок». На его счету 14 матчей, 1 гол и 1 результативный пас в РПЛ.

Могилевец — воспитанник «Зенита». Всего в составе родной команды он провёл 20 матчей во всех турнирах. Также в его карьере были «Рубин» и «Ростов». С 2014 по 2018 год Могилевец отыграл четыре матча за сборную России и съездил на ЧМ-2014.