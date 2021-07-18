Многолетний тренер «Локомотива» Юрий Сёмин неожиданно отреагировал на разгромное поражение его бывшей команды от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Локо» в Инстаграме опубликовал пост с эмоциями игроков после поражения. Официальный аккаунт Юрия Сёмина оставил под постом два комментария в виде смеющегося эмодзи.

Позднее специалист заявил, что не оставлял таких комментариев и оправдал это взломом его аккаунта.

«Я это ни в коем случае сделать не мог, — цитирует «Чемпионат» Сёмина. — Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать. К «Инстаграму» не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог».

Сёмин возглавлял «Локомотив» в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 году. Последний раз он покинул клуб из-за конфликта с предыдущим руководством.

С «Локо» Сёмин выиграл три чемпионата, шесть Кубков, три Суперкубка России. Без него железнодорожники за всю историю выиграли только два Кубка СССР и три Кубка России.