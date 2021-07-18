«Зенит-2» ушёл от поражения в первом матче сезона в ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ). В рамках первого тура в первой подгруппе группы 2 подопечные Владислава Радимова сыграли результативную ничью с клубом «Луки-Энергия» — 3:3.

Артём Касимов открыл счёт на 15-й минуте. Затем великолукская команда забила два мяча на 20-й и 22-й минуте, но Роман Ногтев на 29-й сравнял счёт. Через минуту «Луки-Энергия» снова вышли вперёд, а во втором тайме Даниил Шамкин спас команду от поражения на 58-й минуте.

В первой подгруппе группы 2 играет 11 команд. Шестёрка лучших выйдет во второй этап сезона.