Недавно футбольное пространство в России всколыхнула новость о готовящихся реформах в российской футбольной системе. По проекту, разработанному голландской компанией Hypercube, Премьер-лига будет проводиться в два этапа, ФНЛ будет разделён на два независимых турнира, а в низших лигах появится новый профессиональный дивизион. Более подробно Nevasport писал об этом в соответствующем материале.

Тем не менее, пока вокруг новой схемы идут ожесточённые споры, реформа в российской футбольной системе уже произошла. Правда, пока не на уровне РПЛ, а в третьем по силе дивизионе. Том, который когда-то назывался «вторая лига», затем «второй дивизион», позднее просто «ПФЛ».

С этого сезона в российском футболе была упразднена организация «Профессиональная футбольная лига». Она была основана сразу после распада СССР в 1992 году и поначалу отвечала за все профессиональные дивизионы страны, вплоть до высшей лиги. В 2001 году элитный дивизион взяла под своё крыло новообразованная организация «Российская футбольная премьер-лига», а в 2010 году была основана ещё и Футбольная национальная лига, «отщипнувшая» себе второй по силе дивизион. ПФЛ же отвечала за низший футбольный дивизион, вплоть до этого лета.

Летом же организация была ликвидирована: отныне низшим профессиональным дивизионом России будет заниматься также ФНЛ, и лига будет называться ФНЛ-2. Руководитель ПФЛ Андрей Соколов, занимавший этот пост с 2013 года, занял должность генсека ФНЛ.

Но одной только сменой вывески лига не ограничилась. Гораздо интереснее то, что в ней была изменена система проведения турнира. Сегодня в ФНЛ-2 стартовал новый сезон, так что пришла пора рассказать о том, как же новый турнир будет проводиться.

В третьем по силе российском дивизионе с годами часто менялось количество зон (позднее зоны были переименованы в группы). В начале девяностых их число доходило аж до семи, но уже к середине десятилетия было сокращено до трёх. Правда, стоит отметить, что в те годы существовала профессиональная третья лига (сейчас это любительский футбольный дивизион – ЛФЛ), так что второй дивизион не был низшей ступенькой в российской футбольной пирамиде.

В 2003 году, после объединения зон «Урал» и «Поволжье» (позднее – «Приволжье») количество зон сократилось до пяти, и это число укрепилось уже на долгие годы.

Однако с середины 2010-х на «Востоке» наметился коллапс. Число команд ежегодно сокращалось, пока не дошло до жалких шести (и то одна из них – дублирующий состав ФК «Сибирь»). А главная проблема – победители «Востока» пять лет подряд отказывались от повышения в классе из-за нехватки финансов. Увы, это неизбежная проблема России. Страна у нас большая, и дальневосточникам регулярно приходится тратиться на перелёты. Это в какой-нибудь Бельгии команда может сесть на автобус и уже через час быть на выездной игре. В России многие команды тратят только час до аэропорта. С Дальнего Востока в РПЛ уже были команды «Океан», «СКА-Хабаровск», но задержался в элите только владивостокский «Луч-Энергия», который в 2006 году забрался аж на седьмое место. В 2020 году самого успешного клуба Дальнего Востока, к сожалению, не стало.

Всё это привело к тому, что в сезоне-2020/21 количество групп в ПФЛ было сокращено до четырёх, а оставшиеся дальневосточные команды были распределены по этим группам.

ФНЛ-2 вступает в сезон с наследием ПФЛ: в ней также осталось четыре группы, которые по старинке иногда называют «Запад», «Центр», «Юг» и «Урал-Приволжье», но официальное их название – группы 1, 2, 3, 4.

С группами 1 («Юг») и 4 («Урал-Приволжье») ситуация простая. В них набралось 17 и 15 команд соответственно. Они проведут стандартные двухкруговые турниры, победители отправятся в ФНЛ-1, аутсайдеры лишатся профессионального статуса (но это неточно: практика показывает, что некоторые команды снимаются по ходу сезона и вылетают из профессиональной лиги вместо аутсайдеров).

Гораздо интереснее выглядит ситуация с группами 2 и 3. В них набралось аж по 22 команды, и их было решено разделить на разные подгруппы.

Таким образом, сейчас у нас де-факто не четыре группы в ФНЛ-2, а шесть: Группа 1 (17 команд), Группа 4 (15 команд), Группа 2.1 (11 команд), Группа 2.2 (11 команд), Группа 3.1 (11 команд) и Группа 3.2 (11 команд).

Команды подгрупп 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2 сперва проведут двухкруговые турниры по стандартной системе «каждый с каждым дома и в гостях» (то есть по 20 игр).

После этого по шесть лучших команд сформируют подгруппы 2.А и 3.А, а по пять худших – 2.Б и 3.Б.

При этом очки, набранные на первом этапе, сохранятся лишь за матчи с теми командами, которые вышли в твою подгруппу. На втором этапе команды проведут матчи против соперников из другой подгруппы.

Пример

Давайте для примера возьмём Группу 2, ведь в ней играют сразу три команды из Санкт-Петербурга – «Звезда», «Динамо» и «Зенит-2», а ещё один клуб – «Ленинградец» — представляет Ленинградскую область.

Все эти команды попали в подгруппу 2.1, в которой также играют «Балтика-БФУ», «Кайрат», «Красава» (тот самый клуб блогера Евгения Савина), «Луки-Энергия», «Смоленск», «Тверь» и «Чита».

В подгруппе 2.2 выступают клубы «Волна», «Динамо-2», «Енисей-2», «Знамя Труда», «Локомотив-Казанка», «Муром», «Олимп-Долгопрудный», «Торпедо» Владимир, «Химик», «Чертаново» и «Шинник».

Допустим, первый этап закончился следующим образом:

Подгруппа 2.1: 1. «Зенит-2». 2. «Динамо». 3. «Звезда». 4. «Ленинградец». 5. «Балтика-БФУ». 6. «Кайрат». 7. «Красава». 8. «Луки-Энергия». 9. «Тверь». 10. «Смоленск». 11. «Чита».

Подгруппа 2.2: 1. «Волна». 2. «Динамо-2» 3. «Енисей-2». 4. «Знамя Труда», 5. «Локомотив-Казанка». 6. «Муром». 7. «Олимп-Долгопрудный». 8. «Торпедо» Владимир, 9. «Химик». 10. «Чертаново». 11. «Шинник».

Таким образом, во втором этапе «Зениту-2» засчитаются его очки с питерским «Динамо», «Звездой», «Ленинградцем» и «Кайратом». А играть ему придётся с «Волной», «Динамо-2», «Енисеем-2», «Знаменем Труда», «Казанкой» и «Муромом».

Аналогичная схема с другими клубами. Команды нижней части, соответственно, будут проводить матчи с клубами из нижней части другой подгруппы.

Победители и неудачники дивизиона будут определяться уже в сводной таблице в конце сезона.

Забавно, что в регламенте ФНЛ-2 по проведению турнира в группах 2 и 3 есть очень расплывчатая запись: «В случае, если любая из 5 команд (места с 7-го по 11 включительно) подгруппы 3.1. и 2 из 5 команд (места с 7-го по 11 включительно) подгруппы 3.2. не продолжит участие во втором этапе по каким-либо причинам, то для команд подгруппы 3 «Б» Президиум ФНЛ вправе определить другие спортивные условия проведения второго этапа Соревнования».

Переводя на русский язык: если кто-то из неудачников первого этапа не сможет заявиться на второй, то второй этап пройдёт по другой формуле. По какой – ФНЛ не разглашает.

Ну а первенство ФНЛ-2 уже стартовало. «Зенит-2» сыграл вничью с «Луками-Энергией» (3:3), а остальные клубы Петербурга проводят свои матчи в этот момент.