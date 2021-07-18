Бывший нападающий ЦСКА и сборной Бразилии Вагнер Лав стал лучшим игроком чемпионата Казахстана в сезоне-2020, сообщает официальный сайт лиги.

По итогам голосования форвард «Кайрата» Вагнер Лав получил 37 очков, вторым стал Марин Томасов из «Астаны», тройку замкнул Артур Шушеначев из «Кайрата».

37-летний Вагнер Лав провёл 17 игр в чемпионате Казахстана-2020 17 матчей и забил 7 голов, включая золотой матч с «Ордабасы» (3:1). С бразильцем в составе «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом страны.

Вагнер Лав перешёл в «Кайрат» в 2020 году. Большую часть карьеры он отыграл в ЦСКА: с 2004 по 2009, с 2010 по 2012 и в 2013 году. Также на его счету 20 матчей и 4 гола в сборной Бразилии, с которой Вагнер Лав выиграл два Кубка Америки (2004 и 2007).