«Крылья Советов» представили новую форму на сезон-2021/22. Лидеры команды Иван Сергеев и Антон Зиньковский презентовали домашний и выездной комплекты, прокатившись по Волге на катере.

Домашние футболки самарцев — белого цвета, выездные — тёмно-синего. Кроме того, в форму вкраплены полосы синего, белого и зелёного цвета. Отмечается, что в новом сезоне команда получает новый хэштег #ВдохновлённыеВолгой.

Традиционые цвета «Крыльев» — синий и белый, в начале нулевых к ним добавился ещё и зелёный.

«Крылья Советов» вернулись в Премьер-лигу после сезона в ФНЛ. Сезон они откроют 25 июля домашним матчем с «Ахматом».