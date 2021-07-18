Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Великобритании». Действующий чемпион мира за два круга до финиша обошёл Шарля Леклера из «Феррари», который финишировал вторым. Тройку замкнул партнёр Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин проиграл победителю круг и показал 17-й результат. Его напарник Мик Шумахер стал 18-м. Хуже них выступили лишь попавшие в аварии Себастьян Феттель («Астон Мартин») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Примечательно, что Ферстаппен лидирует в общем зачёте нынешнего сезона, а в сегодняшней гонке стартовал с поула. Однако уже на первом круге он попал в аварию после столкновения с Хэмилтоном. Его болид развернуло и ударило в отбойник. Сам пилот не получил серьёзных травм. Хэмилтон получил за столкновение десятисекундный штраф.