Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов досрочно прервал свой отпуск в Осетии. Как сообщает «Чемпионат», специалист вылетел в Москву на переговоры о потенциальном трудоустройстве.

Кто заинтересован в услугах Черчесова, не разглашается.

Черчесов с лета 2016 года руководил сборной России. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, а на Евро-2020 не пробилась в четвертьфинал.

Сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4). 8 июля было объявлено об отставке Черчесова.

До национальной команды Черчесов возглавлял австрийские «Куфштайн» и «Тироль», в России работал в «Спартаке», «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», а в сезоне-2015/16 сделал «золотой дубль» с польской «Легией».