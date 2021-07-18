Похоже, Станислав Черчесов не стал следовать совету Nevasport и делать паузу после отставки из сборной России.

Сегодня в СМИ появилась информация, что 57-летний специалист досрочно прервал свой отпуск в родной Осетии и вылетел в Москву на переговоры о новом трудоустройстве. Nevasport – о возможных местах работы Черчесова.

1) ЦСКА

Чисто со спортивной точки зрения это назначение выглядит самым закономерным. Армейцы обожглись на неопытном Оличе, пролетев мимо еврокубков впервые почти за два десятка лет. Сейчас командой руководит ещё менее опытный Алексей Березуцкий, который никак не выглядит подходящей фигурой на должность рулевого в одном из самых успешных клубов страны. С самого начала его кандидатура выглядит временной, до первого подходящего кандидата. Даже несмотря на то, что в клубе на словах выразили ему доверие. Опытный Черчесов хорошо знает армейский костяк (особенно после возвращения в клуб его любимчика Антона Заболотного), ему не придётся долго адаптироваться к реалиям РПЛ, но…

Но вы сами понимаете, как примут тренера с богатым спартаковским прошлым в ЦСКА. Многие фанаты того же киевского «Динамо» даже после первого чемпионства за пять лет не приняли на посту главного тренера Мирчу Луческу – многолетнего наставника «Шахтёра». А Черчесов, при всём к нему уважении, не может похвастаться сопоставимыми тренерскими успехами, чтобы руководство армейцев пошло на такой репутационный риск.

2) «Спартак»

В 2019 году фамилия Черчесова всплывала при обсуждении нового главного тренера красно-белых, но тогда настроения в обществе были другими. Черчесов был героем ЧМ-2018, а не неудачником Евро-2020. И фанаты национальной сборной возмущались, что спартаковцы хотят отобрать у них наставника. Сейчас же настрой у «Спартака» совсем другой, команду летом возглавил Руй Витория, и вряд ли он уже успел довести разногласия с клубом до критической отметки. История знает случаи увольнения тренера через месяц после назначения, но это явно не тот случай.

Тем не менее, есть вариант работы Черчесова на одной из руководящих должностей. Тем более, что опыт такой у него уже есть: в 2006 году он прервал свою австрийскую карьеру ради поста спортивного директора в ставшем родным «Спартаке». Многие говорили, что это подготовка Федуна к отставке Владимира Федотова (не того, который сейчас в «Сочи», а ныне покойного тренера спартаковцев). Так и получилось. После первых неудач Федотов был уволен, а «Спартак» принял Черчесов и едва на багаже предшественника не стал чемпионом России-2007. Тогда его остановил «Зенит».

Вряд ли кого-то удивит, если Федун попробует провернуть этот ход ещё раз. Тем более, что сам бизнесмен совсем недавно положительно высказывался о Черчесове и допускал, что он вернётся в «Спартак».

3) «Локомотив»

Мало кто помнит, но «Локомотив» — тоже не чужой клуб для Черчесова. В нём голкипер провёл чемпионат СССР-1988 на правах аренды. Ни для кого не секрет, что Марко Николич, даже несмотря на выигрыш Кубка России и серебро чемпионата, так и не стал своим для железнодорожников. Они не простили сербскому тренеру, что он пришёл на место легенды клуба Юрия Сёмина, и обвиняют его в переговорах на «живое место». Разгром от «Зенита» в Суперкубке может стать первым шагом к отставке Николича.

Однако представляется сомнительным, что руководство «Локо» возьмёт на его место Черчесова. Ведь Юрий Павлович остаётся освобождённым специалистом, а нынешние руководители клуба не имеют отношения к его отставке, значит и конфликта с ними у Сёмина нет. Другое дело, что тренеру уже за 70, он далеко не всеми президентами может ужиться (даже с успешными Филатовым и Геркусом конфликтовал). Но рискнут ли они брать столь ненавидимую болельщиками кандидатуру Черчесова, который ещё и прокатил мимо Евро железнодорожников Гильерме и Смолова?

4) «Динамо»

В «Динамо» же к Черчесову сейчас весьма лояльное отношение. Тренер руководил бело-голубыми с 2014 по 2015 год и оставил о себе весьма хорошую память. «Динамо» играло в яркий боевой футбол и добралось до 1/8 финала Лиги Европы, одержав при этом шесть побед в шести играх на групповом этапе. Тем не менее, на данный момент именно «Динамо» кажется наименее вероятным вариантом для Черчесова среди московских команд. В клубе доверяют Сандро Шварцу, довольны его работой с молодёжью и не собираются расставаться с ним.

5) «Химки»

По слухам главный тренер «Химок» Игорь Черевченко претендует на пост наставника сборной России. Менее чем за год тренер сколотил из скромной подмосковной команды крепкий коллектив, забравшийся в РПЛ на невероятно высокое для нынешнего состава девятое место. Правда, если Черевченко и правда примет сборную, то приход Черчесова станет возможен только если тот решит поиграть в благотворительность: в «Химках» вряд ли потянут финансовые запросы специалиста, и тому придётся их существенно урезать.

6) «Торпедо»

В России уже есть опыт ухода тренера сборной на работу в первый дивизион в «Торпедо». В 2007 году Георгий Ярцев спустя полтора года после отставки из национальной команды взялся поднимать свалившуюся в первый дивизион лужниковскую команду. В результате возвращение Ярцева в футбол прошло неудачно: звёздный (для первой лиги) состав «Торпедо» барахтался в середине таблицы, и летом специалист ушёл в отставку, после чего фактически завязал с тренерской деятельностью.

Сейчас клубом руководит Александр Бородюк, но у него уже есть опыт неожиданных уходов. Так в 2014 году он оставил «Торпедо» после выхода с ним в премьер-лигу, а в прошлом году уволился из австрийского «Хорна» всего лишь спустя полтора месяца работы.

Но в случае с «Торпедо» снова встаёт вопрос денег. У автозаводцев сейчас нет средств на зарплату Черчесову.

7) Госдума

В сентябре в России пройдут выборы в Государственную думу РФ. У Черчесова уже есть небольшой опыт погружения в политику – в 2020 году он агитировал за поправки в Конституции. Сейчас в Госдуме уже заседает один из бывших тренеров сборной – Валерий Газзаев, кстати, тоже осетин. Но сам Черчесов две недели назад сказал, что не собирается идти в политику. Впрочем, мнение человека может поменяться, кто знает?

8) Сборная России

Самый экстравагантный вариант – сборная России по футболу (как пошутили в соцсетях – у них как раз недавно тренера уволили). Что если все кандидаты на эту должность по той или иной причине отпали, и было решено вернуть Черчесова? Выглядит дико, но если вспомнить постоянные новости об отказах всех кандидатов, то почему бы РФС не сделать ход конём и не заключить новый контракт со знакомым тренером, например, на менее выгодных условиях?

9) Другой клуб России

Впрочем, стоит отметить, что вылет Черчесова на переговоры в Москву, не означает, что переговоры эти будут о работе в Москве. Кто знает, может кто-то из руководителей немосковского клуба сейчас находится в столице, или Черчесов совершит из главного пересадочного узла перелёт в какой-нибудь другой город?

В любом случае, следить за карьерой тренера сейчас будет очень интересно. Ему необходимо реабилитироваться в глазах фанатов, и где это будет происходить, мы, возможно, узнаем уже в ближайшие дни.