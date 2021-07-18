Словенец Тадей Погачар стал победителем «Тур де Франс»-2021. По итогам заключительного этапа велогонщик UAE Team Emirates удержал первое место, показав 72-й результат со временем победителя. Выиграл 21-й этапбельгиец Вут ван Эрт (Jumbo Visma).

Вторым в общем зачёте стал партнер ван Эрта по команде датчанин Йонас Вингегор, тройку замкнул эквадорец Ричард Карапас (Ineos Grenadiers).

Погачар второй раз подряд выиграл «Тур де Франс», став первым восточноевропейским велогонщиком, одержавшим победу в «Большой петле».