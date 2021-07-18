Сборная ЮАР по футболу стала победителем Кубка КОСАФА-2021. В финальном матче подопечные Морены Раморболи обыграли в серии 11-метровых ударов Сенегал — 0:0, пенальти 5:4.

КОСАФА — объединение футбольных федераций Южной Африки. Данный турнир проводится с 1997 года как символ снятия с ЮАР запрета на международные соревнования (он был наложен в эпоху апартеида).

Сборная ЮАР в пятый раз выиграла турнир. Ранее команде это удавалось в 2002, 2007, 2008 и 2016 году. По числу побед команда делит второе место с Замбией. Рекорд — шесть титулов — принадлежит Зимбабве.

В 2020 году Кубок КОСАФА был отменён из-за пандемии коронавируса.