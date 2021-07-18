Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев получили право выступить на Олимпиаде-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. Ранее оба спортсмена были отстранены Международной федерацией плавания (FINA) на основании данных ВАДА, полученных из базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Сняли, все в порядке, все хорошо. Они могут выступать. Мы рады, что так все закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали», — заявил Сальников.

30-летняя Андрусенко — двукратная чемпионка Универсиады и двукратный призёр чемпионатов мира. На счету 25-летнего Кудашева также две медали ЧМ и одна победа на Универсиаде.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.